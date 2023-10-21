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İzmir Buca'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaratsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.