İzmir Buca'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaratsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), saat 23.58'te İzmir'in Buca ilçesinde 9 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.58'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Kaynak: ANKA / Dünya