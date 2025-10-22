Haberler

İzlanda'da Tarihi Dönüşüm: İlk Kez Sivrisinek Görüldü

İzlanda'da Tarihi Dönüşüm: İlk Kez Sivrisinek Görüldü
İzlanda, bu yılın bahar aylarında rekor sıcaklıkların ardından tarihinde ilk kez sivrisinek gördü. Böcek tutkunu Bjorn Hjaltason, iki dişi ve bir erkek sivrisineği buldu. Ülkenin iklimi nedeniyle daha önce sivrisinek görülmeyen İzlanda'da, Celsius salgınları sonrası bu türün varlığı merak konusu oldu.

İzlanda'da bu yılın bahar aylarındaki rekor sıcaklıkların ardından, ülke tarihinde ilk kez sivrisinek görüldü.

İzlanda basınında yer alan haberlere göre böcek tutkunu Bjorn Hjaltason, tesadüf eseri iki dişi ve bir erkek sivrisinek buldu.

Bunların kış aylarını başarıyla atlatabilen birkaç sivrisinek türünden biri olan Culiseta annulata oldukları teyit edildi.

İzlanda bu keşfe kadar kısmen soğuk iklimi sayesinde asla sivrisinek görülmeyen iki yerden biriydi. Diğeri Antarktika.

Sivrisinekler başkent Reykjavik'in güneybatısındaki buzul vadisi Kjos'ta bulundu.

Hjaltason keşfini yerel vahşi yaşamla ilgili bir Facebook sayfasında, sivrisineklerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Hjaltason daha sonra Morgunbla?i? adlı haber sitesi tarafından yayımlanan paylaşımında "Bunun daha önce hiç görmediğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son kale düşmüş gibi görünüyor" dedi.

Hjaltason sineklerin türünün tespit edilmesi için İzlanda Doğal Tarih Enstitüsüne gönderdi ve böcek bilimci Matthías Alfre?sson şüpheleri doğruladı.

Alfre?sson CNN'e yaptığı açıklamada bu türün Avrupa'nın bazı kesimleri ve Kuzey Afrika'da yaygın olduğunu ama İzlanda'ya ulaştığının bilinmediğini söyledi.

En yüksek sıcaklık kaydedildi

İzlanda'nın soğuk iklimi ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su azlığı sayesinde daha önce ülkede sivrisinek görülmüyordu.

Fakat bu yıl ülkede birçok sıcaklık rekoru kırıldı.

İzlanda Meteoroloji kurumuna göre normalde Mayıs ayında ülkede sıcaklık nadiren 20 derecenin üzerine çıkıyor ve çıktığında da sıcak hava dalgası iki ya da üç günden fazla sürmüyor. Ancak bu yıl bu eşik ülkenin farklı kesimlerinde 10 gün üst üste aşıldı.

İzlanda'da Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık bu yıl 26,6 dereceyle Eglissta?ir Havaalanı'nda kayıtlara geçti.

Küresel Sıcaklık Sağlığı Ağı tarafından Haziran'da yayımlanan araştırmada, bu tür değişikliklerin soğuk havaya adapte olmuş ve sıcaklık değişikliklerine duyarlı hassas ekosistemlere "önemli" etkisi olabileceğini söyledi.

BM'ye göre geçen yıl kayıtlara geçen en sıcak yıldı ve insan etkisinin atmosferi, okyanusları ve karaları ısıttığını net bir şekilde gösterdi.

Alfre?sson, sivrisinek türlerinin gerçekten İzlanda'ya yerleşip yerleşmediğini görmek için bahar aylarında yeni gözlemler yapmak gerektiğnii vurguladı.

Bu arada Hjaltason, türün ülkeye nasıl gelmiş olabileceğine dair bir tahminde bulundu.

"Grundartangi 'den şüpheleniyorum. Bana altı kilometre uzaklıkta ve sıklıkla buraya gemiler ve konteynerler geliyor. Bu şekilde gelmiş olmaları mümkün" diyor.

"Fakat üçü doğrudan benim bahçeme geldiyse, muhtemelen daha fazlası da vardır."

BBC
