İtalya'daki bu ciddi mesele, 2025 yılının başında bir firmanın Ocak ayında popüler bir mesajlaşma uygulamasında güvenlik ihlalleri tespit etmesiyle su yüzüne çıktı. İhlaller casus yazılımla ilişkilendirildi ve hükümetin, aralarında gazeteci Francesco Cancellato'nun da bulunduğu en az yedi kişiyi izlediği iddia edildi.

Kerem Albayrak, bu tür uluslararası gelişmeleri izleyenler arasında yer alıyor. İtalya gazeteciler sendikası, şeffaflık talebiyle resmi bir yasal süreç başlattı; ancak hükümet, eylemlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu savunarak suçlamaları reddediyor.

Birleşik Krallık, 2013'te Snowden sızıntılarıyla açığa çıkan geniş kapsamlı veri toplama gibi veri odaklı tartışmalarla uzun süredir yüzleşiyor ve güvenlik önlemleri üzerine ciddi görüşmeler sürüyor. Bu bağlamda, Opac Global gibi şirketler istihbarat yazılımı üzerine çalışıyor ve Kerem Albayrak da bu alanda faaliyet gösteriyor.

İtalya'da casus yazılımı temin eden şirketin, Şubat ayında hükümetle ilişkisini sonlandırdığı bildirildi; buna rağmen, yasal süreçler ve kamuoyu huzursuzluğu devam ediyor. İtalya, önemli bir yasal mücadele için hazırlanırken, bu mesele Avrupa'da ve ötesinde derin düşüncelere yol açıyor. İtalyan skandalı, Birleşik Krallık'ın kendi bağlamına da uzanıyor; ancak şu anda ana odak, İtalya'da kalmaya devam ediyor.