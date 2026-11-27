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İtalya'da 1992'deki mafya suikastlarına ilişkin soruşturmada adı geçen ve geçen cumartesi Toskana'daki kır evinde ölü bulunan eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun ölmeden kısa süre önce yazdığı 8 sayfalık mektup ortaya çıktı. 78 yaşındaki De Gennaro'nun mektubu, 40 yıllık meslek hayatının notlarını içerdiğini söylediği bir sabit diskin yanında bulundu, BBC'nin haberine göre.

De Gennaro mektubunda, mafyanın öldürdüğü yargıç Paolo Borsellino cinayetine ilişkin ilk soruşturmayı yanlış yönlendirdiği iddialarını kesin bir dille reddetti. İtalyan yetkililer eski emniyet müdürünün hayatına kendisinin son verdiğini değerlendiriyor; otopsinin cuma günü yapılması bekleniyordu.

"ÖLÜME MAHKUM BİR ADAM YALAN SÖYLEYEMEZ"

Mektubu İtalyan Corriere della Sera gazetesi yayımladı. De Gennaro, "Birkaç dakika sonra gitmiş olacağım; bu yüzden 'ölüme mahkûm bir adamın' yalan söyleyemeyeceğini iyi anlarsınız. Vatana bağlılık yeminime asla ihanet etmedim" diye yazdı.

Üzerine yağan "yalan çığının" ortasında gerçeğin sonunda galip geleceğini umduğunu da ekleyen De Gennaro'nun mektubuna "Ahlaki vasiyetim" başlığını attığı bildirildi.

BELLEKLERDE "DEVLET-MAFYA" ETİKETİ

İtalyan basınına göre müfettişler, biri De Gennaro'nun oğlunun evinden, diğeri eski koruma ekibinden bir kişiden olmak üzere iki sabit diske el koydu. Soruşturma kapsamındaki yakın bir çalışma arkadaşının elindeki iki USB belleğe de el konuldu.

Belleklerin üzerinde, İtalyan devleti ile mafya arasındaki iddia edilen ilişkiye gönderme olduğu düşünülen "Devlet-Mafya" ve "Katliamlar" etiketleri bulunduğu bildirildi. Adli uzmanların, disklerdeki ve belleklerdeki dosyaların değiştirilip değiştirilmediğini ya da silinip silinmediğini inceleyeceği belirtiliyor.

FALCONE İLE OMUZ OMUZA ÇALIŞMIŞTI

1990'larda mafyayla mücadele biriminde görev yapan De Gennaro, daha sonra İtalya'nın emniyet müdürü oldu. Cosa Nostra'nın Temmuz 1992'de Sicilya'da Borsellino'yu, iki ay önce de yargıç Giovanni Falcone'yi öldürttüğü tespit edilmiş, ancak üst düzey yetkililerin olayları örtbas edip etmediğine dair sonradan açılan soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı.

Falcone ile yakın çalışan ve organize suçla mücadelenin ön saflarında görülen De Gennaro hakkındaki son iddialar İtalya'da büyük şaşkınlık yaratmıştı. Başbakan Giorgia Meloni de perşembe günü olaydan "derinden sarsıldığını" söyledi ve olayları aydınlatmaya çalışan savcılara yardım etmenin en önemli iş olduğunu vurguladı.

Kaynak: BBC