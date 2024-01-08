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İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi

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İtalya'da 1978 yılında üç üyesi öldürülen ırkçı Gençlik Cephesi'nin anma töreninde, neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi. İtalya'yı ayağa kaldıran görüntülerde üyelerin öldürülen üç üyenin adlarını anarken "Yaşıyor" diye bağırdıkları görülürken, ortaya çıkan video ülkede faşizmin yeniden yükselişe geçtiği tartışmalarını da alevlendirdi.

İtalya'da ırkçı Gençlik Cephesi'nin üç üyesinin 1978'de öldürülmesine ilişkin anma töreninde, neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi.

ÖLDÜRÜLEN ÜÇ ÜYENİN ADLARINI ANDILAR

Törene katılan neo-faşistler, öldürülen üç kişinin adlarını anarken, "yaşıyor" diye bağırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesimden tepki geldi.

İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi

"FAŞİST ÖRGÜTLER DAĞITILMALIDIR"

İtalyan Demokrat Parti'nin iletişim direktörü Sandro Ruotolo, "Faşistler Acca Larentia'yı her andığında bu oluyor. Faşizm her zaman kovuşturulması gereken bir suçtur. Faşist örgütler dağıtılmalıdır" dedi.

İTALYA'YI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜLER

Faşist grupların anma töreninde yaptığı gösteri, İtalya'da faşizmin yeniden yükselişe geçtiği tartışmalarını da alevlendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

SadeVatandaş:

Dünya'nın her yerinde güçlenecek. Çok uluslu devletler istenmiyor. Çok uluslu devletler büyük olur! Mikro milliyetçilikle küçük devletçikler isteniyor. Daha rahat yönetebilmek için.

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