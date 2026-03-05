Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Orta Doğu'da savaşın yarattığı güvenlik endişeleri artarken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Meloni, İtalya'nın Körfez ülkelerine hava savunması konusunda destek göndermeyi planladığını söyledi.

Meloni yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle müttefik ülkelerin güvenliğinin önem kazandığını belirterek, İtalya'nın savunma alanında katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri veya savunma desteği gönderilmesinin değerlendirildiğini dile getirdi.

BOMBARDIMAN İDDİASINA YALANLAMA

İtalya Başbakanı, ülkesinde ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş askeri üsler bulunduğunu da hatırlattı. Ancak bu üslerin İran'a yönelik bombardıman operasyonlarında kullanılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Meloni, şu anda bu üslerin saldırı amacıyla kullanılmasına yönelik herhangi bir talep olmadığını vurguladı; "İtalya'da ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş üsler var. Ancak bu üsler bombardıman için kullanılmayacak. Şu anda bu yönde bir talep yok. Biz savaşta değiliz."

"ÇATIŞMANIN TARAFI DEĞİLİZ"

Meloni'nin açıklamaları, Avrupa'da bazı ülkelerin Orta Doğu'daki savaşa doğrudan dahil olup olmayacağı yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. İtalya hükümeti, müttefiklere savunma desteği verebileceğini ancak ülkenin çatışmanın tarafı olmadığını vurguluyor.