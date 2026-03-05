Haberler

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Haber Videosunu İzle
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaş sürerken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Körfez ülkelerine hava savunma desteği göndermeyi planladıklarını açıkladı. İtalya'daki ABD üslerinin ise bombardıman için kullanılmayacağını ve ülkesinin savaşın tarafı olmadığını vurguladı.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Körfez ülkelerine hava savunması konusunda destek göndermeyi planladığını açıkladı.
  • İtalya Başbakanı, İtalya'da ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş askeri üslerin İran'a yönelik bombardıman operasyonlarında kullanılacağı iddialarını reddetti.
  • İtalya hükümeti, müttefiklere savunma desteği verebileceğini ancak ülkenin çatışmanın tarafı olmadığını belirtti.

Orta Doğu'da savaşın yarattığı güvenlik endişeleri artarken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Meloni, İtalya'nın Körfez ülkelerine hava savunması konusunda destek göndermeyi planladığını söyledi.

Meloni yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle müttefik ülkelerin güvenliğinin önem kazandığını belirterek, İtalya'nın savunma alanında katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri veya savunma desteği gönderilmesinin değerlendirildiğini dile getirdi.

BOMBARDIMAN İDDİASINA YALANLAMA

İtalya Başbakanı, ülkesinde ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş askeri üsler bulunduğunu da hatırlattı. Ancak bu üslerin İran'a yönelik bombardıman operasyonlarında kullanılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Meloni, şu anda bu üslerin saldırı amacıyla kullanılmasına yönelik herhangi bir talep olmadığını vurguladı; "İtalya'da ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş üsler var. Ancak bu üsler bombardıman için kullanılmayacak. Şu anda bu yönde bir talep yok. Biz savaşta değiliz."

"ÇATIŞMANIN TARAFI DEĞİLİZ"

Meloni'nin açıklamaları, Avrupa'da bazı ülkelerin Orta Doğu'daki savaşa doğrudan dahil olup olmayacağı yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. İtalya hükümeti, müttefiklere savunma desteği verebileceğini ancak ülkenin çatışmanın tarafı olmadığını vurguluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!