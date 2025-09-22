Haberler

İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar Sele ve Toprak Kaymasına Neden Oldu

İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar Sele ve Toprak Kaymasına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın kuzeyindeki Milano ve Como'da etkili olan sağanak yağışlar, sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Milano'da Seveso Nehri'nin taşması sonucu birçok cadde su altında kaldı. Belediye Başkanı durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

İTALYA'nın kuzeyinde etkili olan sağanak sele ve toprak kaymasına neden oldu.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano ile Como kentlerinde şiddetli yağışların sele ve toprak kaymasına neden olduğu bildirildi. Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Nehri'nin taştığı ve taşkın sebebiyle çok sayıda caddenin su altında kaldığı belirtildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala kentte durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok caddenin taşkınlardan etkilendiği ve kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

Okan Buruk, milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.