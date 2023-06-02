İtalya'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

İtalya Milli Günü, Ankara'da kutlandı

İTALYA'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Marrapodi, İtalya'dan deprem bölgelerine yardıma giden arama kurtarma ekiplerinin ve kurulan sahra hastanesinin gerçek dayanışma ruhunu gösterdiğini vurgulayarak, İtalya'nın her zaman Türkiye'nin yanında olacağına söyledi.