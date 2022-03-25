İtalya, Kuzey Makedonya hezimetinin şokunu yaşıyor: 'Dünyanın dışındayız, cehennemdeyiz'

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde dün akşam Palermo'da Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilen İtalya'da turnuvaya katılamayacak olmanın şoku yaşanıyor. Son Avrupa şampiyonunun kendi evinde uğradığı hezimet basında "Dünyanın dışındayız", "Cehennemdeyiz" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya'da benzer bir şok 2018 Dünya Kupası'nda yaşanmıştı. 2017'de yapılan play-off turunda İsviçre'ye yenilen İtalya, 1958'den sonra ilk kez turnuvaya katılamamıştı.

Dün akşam kaybedilen Kuzey Makedonya karşılaşması, ülkenin kolektif hafızasında yer eden hayal kırıklığını tekrar hissettirdi.

İtalya'nın üst üste ikinci kez Dünya Kupası'ndan elenmesi, spor basınının yanı sıra ulusal gazetelerin de baş sayfalarında yer aldı.

Corriere della Sera baş sayfasından "Dünya Kupası dışı: Tarihi mağlubiyet" başlığını kullandı. La Stampa, milli takımın rengine atıfla "Mavi karanlık: Avrupa şampiyonluğundan hiçliğe" diye yazdı.

Il Giornale gazetesi de birinci sayfasında "Sansasyonel nakavt: Ulusal bir utanç" ifadesini kullandı.

Mancini istifa edecek mi?

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Dünyanın dışındayız" manşetiyle çıktı.

Gazete, Teknik Direktör Roberto Mancini'nin istifayı değerlendirdiğini yazdı. Bir yorum yazısında ise, hezimetin sorumlusunun Mancini değil tüm futbol sistemi olduğu belirtilerek "Tüm futbol sistemi yeniden inşa edilmeli" denildi.

İtalya'da büyük coşku yaratan EURO 2020 şampiyonluğunu hatırlatan gazete, "Avrupa Şampiyonası'nın oynandığı bir aylık dönem, yıllardır süren hayal kırıklıklarına yalnızca sevinçli bir parantezdi" diye yazdı.

Corriere dello Sport gazetesi de baş sayfasından "Palermo'da Makedonya kazandı. İtalya yine Dünya Kupası'nın dışında kaldı" diye yazdı ve "Cehennemdeyiz" manşetini kullandı.

Gazete, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın Mancini'nin istifasına karşı çıktığını da yazdı.

Tuttosport gazetesi ise "Hayırrrrrrrrr!" manşetiyle çıktı. Tuttosport baş sayfasından "Sevgili teknik direktör, gitme" başlıklı bir yazı yayımlayarak Mancini'ye istifa etmemesi çağrısı yaptı.

İtalya'nın 2018 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından hem Milli Takım Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmiş, hem de Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio istifa etmişti.

Salı günü oynanacak Portekiz-Kuzey Makedonya maçının galibi, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak