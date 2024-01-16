İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Sanat Eseri Hırsızlığı İddiasıyla Soruşturma Altında

İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi hakkında, sanat eseri hırsızlığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

17. yüzyıldan kalma ‘Aziz Petrus’un Yakalanması’ isimli tablonun 2013’te çalındığı, ardından 2021’de Sgarbi’ye ait bir eser olarak sergilendiği iddia ediliyor. Sienalı ressam Rutilio Manetti’nin eserine 200-300 bin Euro arası değer biçiliyor.

Il Fatto Quotidiano gazetesi ve kamu yayıncısı Rai’de yayımlanan Report programı, çalıntı tablonun Müsteşar Sgarbi’nin elinde olduğu iddiasını haberleştirince soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Sgarbi’nin evlerinde arama yapıldı ve iddiaya konu olan tabloya el koyuldu.

2013’te kuzeydeki Buriasco Şatosu’ndan çalınan tablonun sahibi Margherita Buzio, hırsızlıktan birkaç hafta önce Sgarbi’nin bir arkadaşının şatoyu ziyaret ederek tabloyu satın almak istediğini söylediğini anlattı.

Basındaki haberlerde, tabloya çalındıktan sonra bir meşale eklendiği iddiası da yer aldı. Sgarbi’ye, tablonun çalıntı olduğu anlaşılmasın diye üzerinde tahrifat yaptığı suçlaması da yöneltiliyor.

Medyatik bir sanat eleştirmeni de olan Vittorio Sgarbi ise iddiaları reddediyor. Sgarbi, 2013’te çalınan tablonun orijinal Manetti eserinin bir kopyası olduğunu iddia ediyor. Sgarbi, kendisine ait orijinal tabloyu ise annesinin 2000’de satın aldığı terk edilmiş bir villada bulduğunu öne sürüyor.

Sivri dili ve sık sık küfürlü ifadelere başvurmasıyla tanınan Sgarbi, tablo üzerinde tahrifat yaptığını iddia edenleri de ‘cahiller’ diye niteledi.

Corriere della Sera gazetesinin ‘çalınan tablodan farklı hale getirmek için tablonun bir köşesine bir meşale eklettirdiği’ iddialarını hatırlatması üzerine Sgarbi, "Cahiller. Manetti'nin özelliği tam da budur, her yere mum koyar. Tablonun orijinali bana ait, diğeri ise kötü yapılmış bir kopya" dedi.

Sgarbi hakkında halen başka bir sanat eserini yasa dışı biçimde ihraç ettiği iddiasıyla bir soruşturma daha yürütülüyor. Sgarbi, Fransız sanatçı Valentin de Boulogne'a ait 5 milyon Euro değerindeki tabloyu, dolaşım belgesi ya da ihracat lisansı olmaksızın uluslararası pazarda satmaya çalışmakla suçlanıyor. Sgarbi ise bu vakadaki tablonun orijinal değil kopya olduğunu iddia ediyor.

İddialar üzerine muhalefet partilerinden hükümete Sgarbi’nin görevden alınması çağrıları geliyor. Merkez-soldaki Demokratik Parti’den Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu üyesi Irene Manzi "Bunlar çok ciddi suçlamalar" dedi ve Başbakan Giorgia Meloni ile Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’ya "Sgarbi’yi korumayı bırakın" çağrısı yaptı.

5 Yıldız Hareketi de, Sgarbi'nin görevden alınması için parlamentoya önerge sunacaklarını açıkladı.