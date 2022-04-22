Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak isteyen İtalya, klima kullanımını sınırlandırıyor

İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya'daki hükümet binalarında klimaların önümüzdeki yaz aylarında 25 derecenin altına düşürülmemesinin isteneceğini söyledi. Ülkede, kamu binalarının enerji maliyetlerinin yaklaşık yüzde 57'sinin iklimlendirmeyle ilgili olduğu belirtildi.

RUSYA'YA OLAN GAZ BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASI PLANLANIYOR

Mule, La 7 Televizyonu'na verdiği demeçte, bu sınırın getirilmesindeki amacın, ülkenin Rusya'dan gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltmanın bir yolu olarak daha az enerji kullanmak olduğunu söyledi. Getirilen sınır, yaz sıcaklıklarının genellikle 40 santigrat dereceyi aştığı bir ülkede, klimalı binalarda havanın alışıldığından daha sıcak olacağı anlamına geliyor.

HAVALAR SOĞUDUNDA DA KISITLAMA SÜRECEK

Hükümetin, "Termostat operasyonu" adı verilen enerjiyi kısıtlı kullanma girişimi 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve 31 Mart 2023'e kadar sürecek. Havalar soğuduğunda, binaları 19 derecenin üzerinde ısıtmak da yasaklanacak.

YENİ KURAL OKULLARDA DA GEÇERLİ OLACAK

Yeni kuraldan etkilenen binalar arasında okullar, düzenleyici kurumlar ve postaneler de yer alıyor. Yeni kuralların nasıl uygulanacağı belli değil. Hükümetin kuralları özel şirketlere ve bireylere uygulama yetkisi yok, ancak hükümet onların da aynı şekilde davranacaklarını umduğunu söyledi. Basında çıkan haberlere göre, Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, bu plan ile yılda en az 2 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Xinhua / Dünya