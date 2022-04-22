Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak isteyen İtalya, klima kullanımını sınırlandırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak isteyen İtalya, klima kullanımını sınırlandırıyor

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak isteyen İtalya, klima kullanımını sınırlandırıyor

İtalya'da Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması amacıyla kamu binalarında klimaların yazın 25 derecenin altında çalışması yasaklanıyor. Yeni kural, havalar soğuduğunda da geçerli olacak. Kışın binaların 19 derecenin üzerinde ısıtılmasına izin verilmeyecek. Öte yandan hükümet, yeni kurallara özel şirketlerin ve bireylerin de uymasını bekliyor.

İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya'daki hükümet binalarında klimaların önümüzdeki yaz aylarında 25 derecenin altına düşürülmemesinin isteneceğini söyledi. Ülkede, kamu binalarının enerji maliyetlerinin yaklaşık yüzde 57'sinin iklimlendirmeyle ilgili olduğu belirtildi.

Mule, La 7 Televizyonu'na verdiği demeçte, bu sınırın getirilmesindeki amacın, ülkenin Rusya'dan gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltmanın bir yolu olarak daha az enerji kullanmak olduğunu söyledi. Getirilen sınır, yaz sıcaklıklarının genellikle 40 santigrat dereceyi aştığı bir ülkede, klimalı binalarda havanın alışıldığından daha sıcak olacağı anlamına geliyor.

Hükümetin, "Termostat operasyonu" adı verilen enerjiyi kısıtlı kullanma girişimi 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve 31 Mart 2023'e kadar sürecek. Havalar soğuduğunda, binaları 19 derecenin üzerinde ısıtmak da yasaklanacak.

Yeni kuraldan etkilenen binalar arasında okullar, düzenleyici kurumlar ve postaneler de yer alıyor. Yeni kuralların nasıl uygulanacağı belli değil. Hükümetin kuralları özel şirketlere ve bireylere uygulama yetkisi yok, ancak hükümet onların da aynı şekilde davranacaklarını umduğunu söyledi. Basında çıkan haberlere göre, Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, bu plan ile yılda en az 2 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Xinhua / Dünya

Hükümet, okullar, İtalya, Roma, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Doğrucu Davud:

Evde doğalgazı 22 e getirdim kullanmadığım odaların vanalarını kapattım. Bu sene en yüksek fatura 550 TL geldi. Salon 2 oda 1 banyo ve koridor çalışıyor. Geçen sene buna dikkat etmemiştim en yüksek 850 TL gelmişti. Kış kış gibi yazın yaz gibi giyinilmeli. Yoksa bu devirde hepten bittik.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:

Alınmış yaptırım kararları var. Rusya'yı seneye ekonomik olarak çok sıkıntılı günler bekliyor. Türkiye de dahil tüm pazarlara muhtaç hale gelecek. Savaş'ın bedelini fazlası ile ödeyecekler.

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Güray Dilli :

AB ülkeleri Rusya doğalgazı ve petrolüne muhtaç Bakalım alternatif enerji kaynağı diye yararlanacakları onları kurtarabilecek mi. Aynı konu bizim için de geçerli ve kıt su kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Gelecekte su petrolden daha önemli olacak

Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title