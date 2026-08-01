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İtalya, İspanya ile sınırlarını kapattı: Schengen askıya alındı

İtalya, İspanya ile sınırlarını kapattı: Schengen askıya alındı
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İTALYA İçişleri Bakanlığı, İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinin ardından İspanya ile hava ve deniz sınırlarını kapatarak Schengen serbest dolaşım uygulamasını askıya aldı.

İTALYA İçişleri Bakanlığı, İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinin ardından İspanya ile hava ve deniz sınırlarını kapatarak Schengen serbest dolaşım uygulamasını askıya aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında düzenlenen toplantının ardından sınır güvenliğine ilişkin yeni kararlar alındı. İtalya İçişleri Bakanlığı, istihbarat değerlendirmeleri doğrultusunda İspanya ile hava ve deniz sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Alınan karar ile iki ülke arasındaki Schengen serbest dolaşım uygulaması fiilen durdurulmuş oldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, çok sayıda göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya girmesinin ardından İspanya'nın Schengen uygulamasından çıkarılmasını önermesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği bildirildi. Başbakan Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceuta'dan gelen görüntüler çarpıcı ve kontrolsüz yasa dışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliği için somut bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Meloni, sınırların savunulması, insan kaçakçılarının durdurulması ve geri dönüşlerin sağlanmasının hükümetin politikası olmaya devam edeceğini vurguladı. Öte yandan, İspanyol makamları son iki gün içinde Fas'tan Ceuta'ya yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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