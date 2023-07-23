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İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü

Dünya Haberleri

İtalya'da Milano kenti yakınları, kuvvetli fırtınaya ve dolu yağışına teslim oldu. Seregno'da dolu nedeniyle evlerin camları kırıldı, ağaçlar devrildi, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde ise sokaklarda buz kütlelerinin yüzdüğü görülüyor.

İtalya'da Milano kentinin yakınlarındaki Seregno'da şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağışın ardından kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Şiddetli dolu yağışına teslim olan Seregno'da bazı evlerin camları kırıldı, ağaçlar kökünden söküldü. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, bazı vatandaşlar da yaralandı.

İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Seregno sokakları yağışın ardından göle dönerken bölgeden servis edilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görülüyor.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Fırtına Milano İtalya Dünya Güncel Haberler

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