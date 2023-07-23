İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü

İtalya'da Milano kenti yakınları, kuvvetli fırtınaya ve dolu yağışına teslim oldu. Seregno'da dolu nedeniyle evlerin camları kırıldı, ağaçlar devrildi, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde ise sokaklarda buz kütlelerinin yüzdüğü görülüyor.