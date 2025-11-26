Haberler

İtalya'da Kadın Cinayetlerine Ağır Yaptırımlar Getiren Yasa Tasarısı Kabul Edildi

İtalya'da Kadın Cinayetlerine Ağır Yaptırımlar Getiren Yasa Tasarısı Kabul Edildi
Güncelleme:
İtalya'da, kadın cinayetleri için müebbet hapis dahil ağır yaptırımlar getiren yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı. Yasa, kadın cinayetlerini özel bir suç kategorisi olarak düzenliyor.

İTALYA'da, kadın cinayetleri için müebbet hapis dahil olmak üzere ağır yaptırımlar içeren yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan ve kadın cinayetlerini ayrı bir suç kategorisinde düzenleyen yasa tasarısı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde son parlamenter onayını aldı. Daha önce temmuz ayında Senato'da kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisi'ne gönderilen yasa tasarısı, 237 milletvekilinin verdiği 'evet' oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçunu özel olarak düzenleyen '577-bis' maddesini dahil ettiği bildirildi. Bu maddenin, bir kadının sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık veya nefret güdüsüyle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, suçlunun ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını öngördüğü belirtildi.

Başbakan Meloni, yasanın onaylanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bunu kadınlara yönelik şiddete karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesaj olarak nitelendirdi.

