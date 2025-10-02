İtalya'da İşçi Sendikaları Genel Greve Gidiyor

İTALYA'da işçi sendikaları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etmek üzere 3 Ekim Cuma günü için genel greve gitme kararı aldı.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim'de bir günlük genel greve gidileceği bildirildi. CGIL'in genel grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.