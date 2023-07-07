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İtalya'da Huzurevinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'da Huzurevinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

İtalya'nın Milano şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binayı tahliye etti. Yaralı sayısı ise 81 olarak açıklandı.

İtalya'nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Milano İtalya Dünya Haberler

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