İtalya'da Huzurevinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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İtalya'nın Milano şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binayı tahliye etti. Yaralı sayısı ise 81 olarak açıklandı.
İtalya'nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya