İtalya'da Huzurevinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın Milano şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binayı tahliye etti. Yaralı sayısı ise 81 olarak açıklandı.