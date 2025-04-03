Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi zehir zemberek çıkış
Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı

700'e yakın kişi zehirlendi, işletme sahipleri tutuklandı

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

VOLKANİK HAREKETLİLİK 24 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan volkanik hareketlilik bugün akşam saatlerine kadar sürdü. İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü, kül bulutunun doğu yönünde dağıldığı belirtildi.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

KIRMIZI KODLU UYARI

INGV Katanya şubesinin yanardağdaki volkanik faaliyetlerin yoğunluğu sebebiyle sabah saatlerinde bir ara bölgedeki hava trafiği için uçaklara özel kırmızı kodlu bir uyarı yayınladığı, bununla beraber Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmadığı bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

SON OLARAK ŞUBAT AYINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Etna'da dün akşam saatlerinde başlayan kül püskürtme faaliyetinin, öğleden sonra azaldığı ve uçaklar için yapılan uyarının da kademeli olarak düşürüldüğü bildirildi. Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarından sonra en son şubatta şiddetli kül ve lav püskürtme ile lav akışı gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.