İtalya'da Aşırı Sıcaklar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'da Aşırı Sıcaklar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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İtalya'da 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Sardinya Adası'ndaki plajlarda 75 ve 60 yaşındaki iki kişi aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti.

İTALYA'da aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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