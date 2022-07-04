Son 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'daki 5 bölgede OHAL ilan edildi
- Güncelleme:
İtalya'da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi. Hükümet krizin aşılması için yaklaşık 36,5 milyon avroluk kaynak ayırdı.
Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin koronavirüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.
Veneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya'nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı.