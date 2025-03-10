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İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar

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İtalya'da düzenlenen bir karnavalda Başbakan Giorgia Meloni'nin Nazi selamı olarak da bilinen faşist selamı veren kuklası yakıldı.

İtalya'da düzenlenen bir karnavalda Başbakan Giorgia Meloni'nin faşist selamı veren kuklası yakıldı.

İTALYA'DA MELONİ'NİN NAZİ SELAMI VEREN KUKLASINI YAKTILAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Roma'nın kuzeyindeki Rieti kenti yakınlarında hafta sonu düzenlenen faşizm karşıtı bir karnavalda, Başbakan ve aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Meloni'nin, Nazi selamı olarak da bilinen faşist selamı veren bir kuklası ateşe verildi.

"SADECE NEFRETİ KÖRÜKLEYEN BİR EYLEM"

Poggio Mirteto'daki karnavalda söz konusu kukla yanarken, etraftakilerin de "Hepimiz faşizm karşıtıyız" şeklinde slogan attığı görüntülere yansıdı. Sosyal medya platformlarında sıkça dönen görüntülerin ardından olayı kınayan ve Meloni'ye dayanışma belirten mesajlar paylaşıldı. Parlamentonun üst kanadı Senato'nun Başkanı Ignazio La Russa, Başbakan'a yakınlığını belirterek, "Giorgia Meloni'yi tasvir eden bir mankeni ateşe vermek, sadece nefreti körükleyen ve hiçbir gerekçesi olmayan aşağılık ve tehlikeli bir eylemdir." ifadesini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR HAREKET"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X platformunda, "Kabul edilemez bir hareket. Poggio Mirteto'daki o aşağılık hadise dolayısıyla Başbakan Meloni'ye tam dayanışmamı belirtiyorum." yorumunu yaptı. Meloni'nin partisi FdI'den senatör Lucio Malan da "son derece kötü bir zevkin ürünü" olarak nitelendirdiği bu olayın, "çeşitli siyasi figürlerin yaptığı açıklamaların beslediği nefret ikliminin bir sonucu" olduğunu kaydetti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamenteri Stefano Bonaccini de meydanlarda kukla ya da bayrak yakmanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Başbakan Meloni'ye dayanışmasını dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da kendilerinin de faşizm karşıtı olduklarını ancak bu tür bir eylemi kabul etmediklerini belirttiler. Ülkede kimi siyasi yorumculara göre, 2022 yılındaki seçimleri kazanan FdI lideri Giorgia Meloni, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki en sağcı hükümeti kurmuştu.

İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

DARISI SEREF MADALYALI BOP ES GENEL BASKANI YPKPKK DOSTU UZUN COBANIN KUKLASININ BASINA

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

erkan lavugu hadi ordan

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