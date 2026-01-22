İtalya Başbakanı Meloni'den 'Gazze' ve 'Abd ile İlişkiler' Mesajı: "Zaman ve Diyalog Gerekli"

(ANKARA) – İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD liderliğindeki "Gazze Barış Kurulu" ve Washington ile Avrupa arasında Grönland üzerinden tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Meloni, İtalya'nın Gazze girişimi için "anayasal engeller nedeniyle zamana ihtiyacı olduğunu" belirtirken, ABD ile yaşanan krizin ise "bir iletişim kopukluğundan kaynaklandığını" söyledi.

Giorgia Meloni, devlet televizyonunda katıldığı "Porta a Porta" programında uluslararası gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği "Gazze Barış Kurulu"na katılım konusunda Meloni, "İtalya'nın prensipte açık olduğunu ancak yasal engeller bulunduğunu" ifade etti. Meloni, Kurul tüzüğünün İtalya Anayasası'nın devletin egemenlik haklarının devrini düzenleyen 11. maddesi ile uyumsuzluklar içerdiğini vurguladı.

Meloni, "Hemen imza atmamıza izin vermeyen bir anayasal uyumsuzluk sorunu var. Daha fazla zamana ihtiyacımız var, yapılması gereken işler var ancak pozisyonum açık; İtalya bu sürece dahil olmaya istekli" ifadelerini kullandı.

Barış Kurulu yapısının "özel bir Birleşmiş Milletler (BM) olma riski taşıyıp taşımadığına" yönelik soru üzerine Meloni, "Hiçbir kurumun BM'nin yerini alabileceğine inanmıyorum. Ancak İtalya ve Avrupa'nın böyle bir yapının dışında kalmasını akıllıca bulmuyorum" yanıtını verdi.

Kurulda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası varlığına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan İtalya Başbakanı, çok taraflı diplomasinin gerekliliğine dikkati çekerek "Masada bize uzak olan insanlar da oturuyor. Rusya BM'de, BM Güvenlik Kurulu'nda ve G20'de de yer alıyor. Çok taraflı sistem bunun için doğmuştur" dedi.

"Avrupa ile ABD arasındaki bir uçurum kimsenin yararına değildir"

Meloni, Başkan Trump'ın Grönland'a yönelik askeri müdahale seçeneğini reddetmesini memnuniyetle karşıladığını, ancak bölgedeki güvenlik endişelerinin meşru olduğunu belirtti. Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesini Washington'ın "Amerikalılara yönelik bir saldırı olarak yorumladığını" aktaran Meloni, "Bu durum bir iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

İtalya Başbakanı, konunun çözüm adresi olarak NATO'yu işaret ederek "Grönland, NATO'nun sorumluluk alanı olarak kabul edilmelidir. Tartışan iki ulus da İttifak üyesidir. Amerikalıların ortaya koyduğu soru, stratejik bir bölge üzerindeki güvenlik sorusudur ve bu, bizi de ilgilendiren haklı bir meseledir" ifadelerine yer verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Grönland gerilimine dair "Avrupa ile ABD arasındaki bir uçurum kimsenin yararına değildir" uyarısında bulundu.