İsviçre'de, 40 kişinin hayatını kaybettiği barda 5 yıldır denetim yapılmadığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangın sonucu 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve barın 2019'dan bu yana denetlenmediği açıklandı. Belediye Başkanı, denetim eksiklikleri nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti.

İSVİÇRE'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişinin yaşamını yitirdiği barın 2019'dan itibaren denetlenmediği bildirildi.

İsviçre basını, Crans-Montana Belediyesi yetkililerinin, yılbaşı kutlamalarında çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenlediğini duyurdu. Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud, eksiklikler nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, barın 2020'den bu yana denetlenmediğini açıkladı. Crans-Montana genelinde kapalı alanlarda her türlü havai fişek kullanımının yasaklandığını aktaran Feraud, geçen yıl belediye sınırları içindeki 128 kamu kuruluşundan sadece 40'ının denetlendiğini belirtti.

