İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler

İsviçre'deki bar yangınına ilişkin çıkan son görüntüde, içerideki bazı kişilerin yangının ilk dakikalarında eğlendiği görüldü.

İSVİÇRE'DEKİ BAR YANGININDA 47 CAN KAYBI

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde bulunan "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi yerel saatle 01.30'da çıkan yangına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Şu ana kadar çoğu 15-25 yaş arasında olan 47 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

YANGININ İLK ANLARINDA EĞLENMEYE DEVAM ETMİŞLER

Sosyal medyada yayınlanan son görüntüde, bardaki kişilerin facianın boyutunu anlamadığını gözler önüne serdi. Yangının ilk anlarında bardaki bazı kişilerin eğlenmeye devam ettiği görüldü. Alevlere aldırmayan kişilerin o anları kayda aldığı anlar dikkat çekti.