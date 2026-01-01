İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre onlarca kişi patlamada hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu.

YILBAŞI EĞLENCESİ KANA BULANDI

Söz konusu patlama, Crans-montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre patlama nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da var. İsviçre basını, yerel saatle gece 01.30 sıralarında gece kulübünde önce şiddetli bir patlama yaşandığını ardından yangın çıktığını ifade etti.

HAVAİFİŞEK KAYNAKLI OLABİLİR

Patlamanın neden meydana geldiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken ilk bilgilere göre; konser sırasında kullanılan havaifişek ya da piroteknik malzemelerden çıkmış olabileceği iddia edildi.