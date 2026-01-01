Haberler

İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var
Güncelleme:
İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezi kasabasında bulunan bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre onlarca kişi patlamada hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu.

YILBAŞI EĞLENCESİ KANA BULANDI

Söz konusu patlama, Crans-montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre patlama nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da var. İsviçre basını, yerel saatle gece 01.30 sıralarında gece kulübünde önce şiddetli bir patlama yaşandığını ardından yangın çıktığını ifade etti.

HAVAİFİŞEK KAYNAKLI OLABİLİR

Patlamanın neden meydana geldiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken ilk bilgilere göre; konser sırasında kullanılan havaifişek ya da piroteknik malzemelerden çıkmış olabileceği iddia edildi.

Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYunus:

CEHENNEMİ ZÜMERA.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

havai fişek patlaması kesinlikle o kadar tahribat o kadar yaralanma ve ölüme sebep olmaz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadri çelik:

Dünyayı cennete inananlar cehenneme çevirfi maalesef

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

