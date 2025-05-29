İsviçre'de Buzul Parçası Heyelana Neden Oldu, Bir Köy Yok Oldu
İsviçre'nin Valais kantonundaki Blatten köyü, Alp Dağları'ndan kopan bir buzul parçasının neden olduğu heyelan sonucunda tamamen yok oldu. 200 kişi nüfuslu köy 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edilmiştir, şu an itibarıyla 1 kişi kayıptır.
İSVİÇRE'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanın bir köyü yok ettiği bildirildi.
İsviçre'nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan 'Blatten' adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya