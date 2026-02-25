İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik sert açıklamalarda bulunarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İSLAM, İSVEÇ KÜLTÜRÜNE ADAPTE OLMALI"

İslam'ın İsveç kültürüne ve değerlerine uyum sağlaması gerektiğini savunan Busch, şeriat düzenini destekleyenlerin ülkede yeri olmadığını belirtti. Busch, İsveç'in demokratik yapısına adapte olamayan Müslümanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini dile getirdi.

Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli." ifadelerini kullandı.

