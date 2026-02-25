Haberler

İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch'tan skandal bir çıkış geldi. Ülkesindeki Müslümanlara seslenen Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli." dedi.

İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik sert açıklamalarda bulunarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İSLAM, İSVEÇ KÜLTÜRÜNE ADAPTE OLMALI"

İslam'ın İsveç kültürüne ve değerlerine uyum sağlaması gerektiğini savunan Busch, şeriat düzenini destekleyenlerin ülkede yeri olmadığını belirtti. Busch, İsveç'in demokratik yapısına adapte olamayan Müslümanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini dile getirdi.

Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor! Fiyatı sudan ucuz

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor! Fiyatı sudan ucuz

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi