İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale

Batı bir kez daha düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda iki yüzlü tavrını gösterdi. Özgürlük adı altında Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına ses çıkarmayan İsveç polisi, Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'i protesto eden bir kadın göstericiye izin vermedi.

Polis "Özgür Filistin" sloganı atan kadına sert müdahalede bulundu. İsveç polisi daha önce İslamofobik eylemlere ses çıkarmamış, Kuran-ı Kerim'in yakıldığı aşırı eylemlere ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yummuştu.