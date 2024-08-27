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İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale

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Kuran-ı Kerim yakmanın serbest olduğu İsveç'te, İsrail'i protesto etmek amacıyla 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına polis sert müdahalede bulundu. İsveç polisi, ifade özgürlüğü gerekçesiyle daha önce Kuran-ı Kerim'in yakıldığı aşırı eylemlere göz yummuştu. Ancak, Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'i protesto eden bir kadın göstericiye izin vermedi ve sert bir müdahalede bulundu.

Batı bir kez daha düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda iki yüzlü tavrını gösterdi. Özgürlük adı altında Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına ses çıkarmayan İsveç polisi, Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'i protesto eden bir kadın göstericiye izin vermedi.

İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale

Polis "Özgür Filistin" sloganı atan kadına sert müdahalede bulundu. İsveç polisi daha önce İslamofobik eylemlere ses çıkarmamış, Kuran-ı Kerim'in yakıldığı aşırı eylemlere ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yummuştu.

İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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