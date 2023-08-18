İsveç, Kuran Yakma Eylemleri Nedeniyle Terör Tehdidi Seviyesini Yükseltti

İsveç Ulusal Güvenlik Servisi (SAPO), Kuran yakma eylemlerine gösterilen tepkiler nedeniyle terör tehdidi seviyesini yükseltti. SAPO'nun başında bulunan Charlotte von Essen, saldırı tehditlerinin arttığını ve devam edeceğini belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise planlanmış bazı terör eylemlerinin önlendiğini açıkladı. İngiltere ve ABD de İsveç'e seyahat edecek vatandaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İsveç, Kuran yakma eylemlerine gösterilen tepkiler yüzünden terör tehdidi seviyesini yükseltti.

İsveç Ulusal Güvenlik Servisi (SAPO) ülkenin öncelikli hedef haline gelmesini gerekçe göstererek beş seviyenin bulunduğu güvenlik sisteminde tehlike seviyesini dörde çıkardı.

SAPO’nun başında bulunan Charlotte von Essen, "Bu kararı almamızın nedeni saldırı tehditlerini göz önünde bulundurduğumuzda durumun kötüleştiğini tespit etmemiz ve tehditlerin daha uzun bir süre devam edeceği değerlendirmesinde bulunmamız oldu" dedi.

Ayrı bir basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "planlanmış bazı terör eylemlerinin önlendiğini" söyledi.

Hem İsveç'te hem de yurt dışında gözaltına alınanlar olduğunu belirten Kristersson, detay vermedi.

İki yetkili de ülkede yaşayanlara normal hayatlarına devam etmeleri ama olağandışı bir duruma karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kararın tek bir olaydan ziyade toplu bir değerlendirme sonucu alındığını söyeyen Von Essen, "şiddet yanlısı aşırı İslamcılar tarafından saldırı tehdidinin geçen yıldan beri arttığını" ifade etti.

İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması nedeniyle “terör saldırıları olabileceğini belirterek” seyahat uyarısında bulunmuştu.

ABD de 26 Temmuz'da vatandaşlarına "terör tehdidi olasılığının artması nedeniyle İsveç'te dikkatli olmalarını" tavsiye etmişti.

Son zamanlarda İsveç’in farklı ülkelerdeki temsilciliklerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

Çok sayıda Müslüman ülke, İsveç’te yaşanan Kuran yakma gibi İslam karşıtı eylemlere tepki göstermişti.

İsveç hükümeti, Kuran gibi kutsal metinlerin yakılmasını içeren protestoları engellemek için yasal yolları aramayı değerlendiriyor, ancak parlamentodaki çoğunluğun böyle bir değişikliğe karşı olduğu görünüyor.