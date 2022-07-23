Türkiye'nin şartlı onayıyla NATO kapısını aralayan İsveç'te PKK yandaşları yine gösteri yaptı - Haberler

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Türkiye'nin şartlı onayıyla NATO kapısını aralayan İsveç'te PKK yandaşları yine gösteri yaptı

AA - Dünya
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde imzalanan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. Türkiye'nin şartlı onayıyla NATO kapısını aralayan ancak zaman zaman PKK yandaşlarının gösterilerine izin veren İsveç'te bu kez başkent Stockholm ve Göteborg şehrinde skandal yürüyüşler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İsveç'in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

SOMUT ADIMLARIN ATILMASI YÖNÜNDE BEKLENTİLER VURGULANDI

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı ülkesindeki PKK terör propagandası nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

STOCKHOLM'DE DE GÖSTERİ YAPTILAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

İSVEÇ'TE EYLEM YAPMALARI YASAKLANMIŞTI

SEPO tarafından dün yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasının yasaklanması istenmişti.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA / Dünya

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Yorumlar (1)

Hüseyin Kırca:

PKK müsveddeleri gösteri sayısını mahsus arttırıyor sanki. :)

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