İstiklal'deki bombalı saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist yaşadıklarını anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Patlama sırasında İstiklal'de bulunan ve saldırıdan kıl payı kurtulan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo yaşadığı panik anlarını İngiliz Mirror gazetesine anlattı. D'Angelo, "Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm. Yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm, hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım" diye konuştu.

Bütün dünya dün İstanbul'un kalbi Taksim'de düzenlenen hain terör saldırısını konuşuyor. Uluslararası kamuoyundan terör saldırısına tepki ve Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ederken, saldırı anında İstiklal Caddesi'nde olan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo yaşadıklarını anlattı.

"HARİKA VE GÜNEŞLİ BİR SONBAHAR GÜNÜ KABUSA DÖNDÜ"

Arkadaşlarıyla Taksim'de olan 30 yaşındaki D'Angelo, İngiliz Mirror gazetesine olayı anlattı. D'Angelo, "Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Harika ve güneşli bir sonbahar günü bir kabusa döndü. Arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarımla birlikte bir müzeye gitmiştik ve çıkışta kahve içmeye karar verdik. Taksim Meydanı'ndan Galata'ya giderken İstiklal'den geçtik. Aniden iki patlama duyduk ve sessizlik oldu. Sanırım herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı.

"YÜZLERCE İNSANIN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

İtalyan öğrenci yaşadıklarını, "Daha sonra barut olduğunu düşündüğüm bir koku aldım. Bir şey yanıyormuş gibi kokuyordu ama gerçekten çok garipti, o kokuyu hatırlıyorum. Daha sonra binlerce olmasa da yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm. Her şey bulanıktı fakat ben de koşmaya başladım çünkü onun güvenli olacağını düşündüm" sözleriyle anlattı.

"BAŞKA BİR BOMBA VARSA NEREYE KAÇMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Hayatında hiçbir zaman daha hızlı koşmadığını belirten D'Angelo, "İnsanların masaların altına saklandığını gördüm ve bu beni korkuttu. Eğer başka bir bomba varsa nereye kaçmam gerektiğini düşündüm" dedi.