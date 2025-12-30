İşte Türk polisinin büyüklüğü! DEAŞ operasyonunda nefes kesen anların görüntüsü ortaya çıktı

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda polis ekiplerinin, evde bulunan teröristlerle iletişime geçerek ikna çalışmaları yürüttüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memurunun hücre evindeki çocukların tahliye edilmesi ve teröristlerin teslim olmasına yönelik ikna çabaları yer aldı. DEAŞ'lı teröristin, kahraman polis memurunun bütün ısrarlarına rağmen teslim olmayı kabul etmediği, kadın ve çocukları kalkan olarak nasıl kullandığı kameraya yansıdı.

Polisle yaşanan diyalog şöyle:

Polis : Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.

Terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.

Terörist: Bırakmayız

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak.

Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

Bak son kez söylüyorum. Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."