İşte Türk polisinin büyüklüğü! DEAŞ operasyonunda nefes kesen anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Türk polisinin büyüklüğü! DEAŞ operasyonunda nefes kesen anların görüntüsü ortaya çıktı
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda, ekiplerin hücre evindeki teröristlerle iletişime geçerek çocukların tahliyesi ve teslim olmaları için yürüttüğü ikna çalışmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, polis memurunun ısrarlı çağrılarına rağmen DEAŞ'lı teröristin teslim olmayı reddettiği ve kadın ile çocukları kalkan olarak kullandığı anlar yer aldı.

  • Yalova'da 3 polis DEAŞ operasyonunda şehit oldu.
  • Polis ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle iletişime geçerek çocukların tahliyesi ve teröristlerin teslim olması için ikna çalışmaları yürüttü.
  • DEAŞ'lı terörist, polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmayı reddetti ve kadın ve çocukları kalkan olarak kullandı.

Polisle yaşanan diyalog şöyle:

Polis : Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.

Terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.

Terörist: Bırakmayız

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak.

Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

Bak son kez söylüyorum. Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."

