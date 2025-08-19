İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beyaz Saray'daki tarihi zirvenin ardından kendisiyle telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a, Moskova'da Zelenski'nin de katılacağı bir barış zirvesi düzenlenmesini önerdiği öğrenildi. Ukrayna lideri Zelenski'nin ise teklifi anında reddettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı. Zirvede Ukrayna-Rusya savaşına dair barış umutları konuşuldu.

PUTİN'DEN TRUMP'A "MOSKOVA'DA ZİRVE" ÖNERİSİ

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisinin yer alacağı üçlü zirve için çalışacaklarını belirten Trump, Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'in telefonda Trump'a, Moskova'da Zelenski'nin de yer alacağı bir barış zirvesi düzenlenmesi önerisinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİ KABUL ETMEDİ

Ancak Zelenski bu teklifi kabul etmedi. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar da, Avrupalı liderlerin Putin'in önerisinin uygun bir fikir olmadığını Trump'a ilettiğini söyledi.

TRUMP: ÖNCE İKİSİ BİR ARAYA GELSİNLER

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'ye ilişkin şaşırdığı konulara dair soruya, "Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir." yanıtını verdi.

Avrupalı liderlerin ABD'ye saygı duyduğunu, bir yıl önce durumun böyle olmadığını belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediklerini yineleyen Trump, Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin, "Önce ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar." dedi.

"BARIŞ KONUSUNDA ESNEKLİK GÖSTERMESİ GEREKİYORLAR"

Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini çünkü "aralarında pek sıcak ilişkiler" olmadığını kaydeden Trump, "Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenskiy yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor." dedi.

"PUTİN'İN ANLAŞMA YAPMAK İSTEMEMESİ DE MÜMKÜN"

Putin ve Zelenskiy arasında kurulacak temasa yönelik "bir nevi ayarlama yaptığını" belirten Trump, "Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek de konuyu kapatacağımızı söyledim ama biliyorsunuz, bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı için "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük kötü durum" nitelendirmesi yaparak, savaş sürecinden "herkesin usandığını" kaydetti. ABD Başkanı, "Ama kim bilir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Putin hakkında size söyleyebileceğim her şeyi öğreneceğiz ve işlerin nereye varacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istememesi de mümkün." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAKP:

Zelensky kıravat giymiyor çünkü yıkaması ve ütülemesi zor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

Moskova'da görüşmeye zelenski nin maçası yemez...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVikings:

Zelensk yahudi ölümden çok korkar yahudiler.Hayatını riske atmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu

Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.