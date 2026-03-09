Haberler

İşte İran'da yeni liderin duyurulduğu anlar

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi sonrası yerine gelen isim Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olurken; yeni dini liderin Tahran'da duyurulduğu anlar kameralara yansıdı.

  • İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
  • İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i İran'ın 3. dini lideri olarak seçti.
  • Mücteba Hamaney'in lider olarak duyurulduğu anlar Tahran'da kameralara yansıdı.

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu.

MÜCTEBA HAMANEY YENİ LİDER OLDU

Dini lideri belirlediklerini ancak güvenlik nedeniyle hemen duyurmayacaklarını belirten İran Uzmanlar Meclisi, 24 saat geçmeden yaptıkları açıklamada Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i İran'ın 3. dini lideri olarak seçtiklerini belirtti.

"HAMANEY'İN ADI DEVAM EDECEK"

Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Eşkuri, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı.

YENİ LİDERİN DUYURULDUĞU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi sonrası yerine gelen isim Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olurken; yeni dini liderin Tahran'da duyurulduğu anlar kameralara yansıdı.

