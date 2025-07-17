İstanbul Müzakerelerinde Asker Cenaze Takası: Rusya 1000 Askerin Cenazesini Teslim Etti

İstanbul Müzakerelerinde Asker Cenaze Takası: Rusya 1000 Askerin Cenazesini Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, İstanbul müzakereleri çerçevesinde Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim etti. Vladimir Medinskiy, ayrıca 19 Rus askerinin cenazesinin alındığını bildirdi.

İSTANBUL müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir asker cenaze takasının yapıldığını duyurdu. Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik, 19 Rus askerinin cenazesini aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar

'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.