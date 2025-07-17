İstanbul Müzakerelerinde Asker Cenaze Takası: Rusya 1000 Askerin Cenazesini Teslim Etti
Rusya, İstanbul müzakereleri çerçevesinde Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim etti. Vladimir Medinskiy, ayrıca 19 Rus askerinin cenazesinin alındığını bildirdi.
İSTANBUL müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir asker cenaze takasının yapıldığını duyurdu. Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik, 19 Rus askerinin cenazesini aldık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya