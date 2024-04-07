Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler
BBC

İstanbul'da İsrail protestosunda polis şiddeti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşı ve Türkiye’nin İsrail ile ticaretini protesto etmek amacıyla protesto düzenlenmiş, kimi eylemcilere polisin şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay ile ilgili olarak iki emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini aktardı.

“Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir” diyen Yerlikaya, 43 kişinin gözaltına alındığını, 38 kişinin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirtti.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi talebiyle İstiklal Caddesi'nde dün protesto düzenledi.

Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi polis arabalarına ters kelepçe ile bindirildi.

Kimi polislerin eylemcilere vurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, sosyal medya hesaplarından polis tarafından çevrildikleri anları görüntüleyerek, “Sermayenin bekçiliğini yapan polise sesleniyoruz. Önümüzden çekilin. Soykırım ortaklığından vazgeçin” dedi.

Grup gözaltıların ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, “#İsrailleTicareteDurDe diyen milyonların sesi olmak için çıktığımız İstiklal Caddesi'nde 30 küsur arkadaşımız yerlerde sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel ise, “ İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır” dedi.

Özel, süreci takip etmek amacıyla İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İsrail’le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür” dedi.

Karamollaoğlu aynı zamanda, “İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta” ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

BBC

İçişleri Bakanı İstanbul Türkiye Beyoğlu İsrail Gazze İnsan Hakları Dış Politika Gözaltı Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title