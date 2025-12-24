Haberler

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKOM'un 1 haftalık raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşüyor; cuma gününden itibaren 10 derecenin altına inecek, pazar akşamından sonra ise 5 derecenin altına gerileyerek "kar değerlerine" düşecek. Pazartesi günü için İstanbul'a lapa lapa kar yağması beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen yılbaşı gecesi de kar ihtimalinin yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.

  • İstanbul'da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecenin altına inerek kar değerlerine gerilemesi öngörülüyor.
  • 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olması ve karla karışık yağmur bekleniyor.
  • 30 Aralık-1 Ocak arasında Batı bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin yüzde 60'a çıktığı belirtiliyor.

Akom tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 9 derece olacak. Raporda, hafta boyunca kuvvetli kuzeyli rüzgarların (20-50 km/s) etkili olacağı ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği belirtildi.

5 DERECENİN ALTINA İNECEK

AKOM'un uyarısında, halihazırda 11-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10 derecenin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5 derecenin altına inerek kar değerlerine gerilemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Rapora göre 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olması beklenirken "karla karışık yağmurlu ve yüksekler karlı" uyarısı yapıldı.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

ORHAN ŞEN: KAR İHTİMALİ OLDUKÇA ARTTI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olabileceğini belirtti. Şen, daha önce yüzde 50 olarak değerlendirilen ihtimalin yüzde 60'a çıktığını ifade ederek, poyrazla birlikte Sibirya üzerinden sarkacak soğuk hava dalgasının Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yılbaşı gecesi kar ihtimalini artırdığını kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Socar'ın Suriye gazını biz ödüyoruzda,acaba diyorum İsraile giden gazıda biz ödemeyelim?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

İNANMAYIN YALAN HABERLERE 3HAFTADIR AYNI ŞEYİ DİYORLAR YAGARSA YAGSIN NEDEN İNSANLARA KORKU ENDİŞE VERİYORSUNUZ YOK DEPREM OLACAK YOK KAR YAGACAK KUVVETLİ DOLU YAGACAK YAGMUR YAGACAK HEPSİ ENDİŞE VERİCİ

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yağsın , iyi yağsın da mikroplar yok olsun , barajlar ,yer altı suları dolsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

O biraz zor canım.. 2025 de Türkiye de kuraklık projesi başlatıldı.. Anadolunun yağmurları Arap ülkelerine yönlendiriliyor..Çölleri sel bastı develer yüzme öğrendi

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıR.R.R.:

doğrucudavut: araplar su tüketmiyor şifa için deve idrarı içiyor. Adamlar akıllı su içmemek tasarruf demek

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Prof.Dr.Canan Karatay 2019 yılında şöyle demişti; "Türkiye de 2025 de yapay kıtlık başlatılacak" demişti.. kar yağmur çiselemekten başka yağmayacak muhtemelen.. teknolojik olarak saldırı düzenleniyor iklimimize.. Göller barajlar kurutulacak..susuzluğa mahkum edilecek bu topraklar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar