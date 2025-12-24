İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
AKOM'un 1 haftalık raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşüyor; cuma gününden itibaren 10 derecenin altına inecek, pazar akşamından sonra ise 5 derecenin altına gerileyerek "kar değerlerine" düşecek. Pazartesi günü için İstanbul'a lapa lapa kar yağması beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen yılbaşı gecesi de kar ihtimalinin yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.
- İstanbul'da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecenin altına inerek kar değerlerine gerilemesi öngörülüyor.
- 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olması ve karla karışık yağmur bekleniyor.
- 30 Aralık-1 Ocak arasında Batı bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin yüzde 60'a çıktığı belirtiliyor.
Akom tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 9 derece olacak. Raporda, hafta boyunca kuvvetli kuzeyli rüzgarların (20-50 km/s) etkili olacağı ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği belirtildi.
5 DERECENİN ALTINA İNECEK
AKOM'un uyarısında, halihazırda 11-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10 derecenin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5 derecenin altına inerek kar değerlerine gerilemesinin öngörüldüğü ifade edildi.
PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
Rapora göre 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olması beklenirken "karla karışık yağmurlu ve yüksekler karlı" uyarısı yapıldı.
ORHAN ŞEN: KAR İHTİMALİ OLDUKÇA ARTTI
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olabileceğini belirtti. Şen, daha önce yüzde 50 olarak değerlendirilen ihtimalin yüzde 60'a çıktığını ifade ederek, poyrazla birlikte Sibirya üzerinden sarkacak soğuk hava dalgasının Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yılbaşı gecesi kar ihtimalini artırdığını kaydetti.