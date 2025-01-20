Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı'dan Suriye'ye ziyaret

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, Suriye'ye yaptıkları ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Şamlı, üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtirken, bütün bir ülkenin yıkılıp yerle bir edildiğini gördüklerini ifade etti.

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla birlikte Suriye toparlanmaya çalışıyor.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, geçtiğimiz hafta Esad sonrası yeni bir döneme başlayan Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini duyurdu. Hükümet yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirten Şamlı, verimli istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

DESTEK AÇIKLAMASI

14 yıldır süren savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Şamlı, soykırım ve insanlığa karşı suç faillerinin yargılanmasında bir hukuk kurumu olarak tüm desteği vereceklerini bildirdi.

Şamlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, 13-18 Ocak tarihleri arasında Suriye'ye gerçekleştirdiğimiz ziyarette hükümet yetkilileriyle önemli temaslarda bulunduk. Adalet Bakanı, Aile Bakanı, Şam Valisi ve Yüksek Yargı Başkanı ile bir araya geldik. Yeni dönemde birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerine verimli istişarelerde bulunduk.

"ÜLKENİN YERLE BİR EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

14 yıldır süren savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözlemleme fırsatı bulduk. Halep, Hama, Humus, İdlib ve Şam başta olmak üzere; mabetlerin ve mezarlıkların dahi bombalandığını, bütün bir ülkenin yıkılıp yerle bir edildiğini gördük.

Sednaya ve Filistin Cezaevi'nde yaptığımız incelemelerde, insanlığa karşı suçlar işlendiğini, akılalmaz işkenceler yapıldığını gördük. Soykırım ve insanlığa karşı suç faillerinin yargılanmasında bir hukuk kurumu olarak tüm desteğimizi vereceğiz. Yargılamanın yapılacağı yegâne yer Suriye'dir. Zira suç, Suriye'de, Suriyelilere karşı işlenmiştir.

Baromuzun ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmalar ve görüşmelerin detayları, ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Hak ve adalet mücadelemiz tüm dünya sathında devam edecektir."

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı'dan Suriye'ye ziyaret
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
img

Ümit Özdağ'a soruşturma
img

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı

İsveç'te 10 kişiyi bombayla öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.