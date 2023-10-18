Gazze'de yaşanan hastane saldırısının ardından İsrail bu kez Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba attı. Hastanede korku dolu anlar yaşanırken, olayda can kaybı ve yaralananların olduğu konusunda henüz bilgi gelmedi.

İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı

İsrail, Gazze'de

Önceki gün Gazze'de yaşanan hastane saldırısının ardından bu kez de Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü. İsrail bombası, bölgede büyük paniğe neden oldu.

Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. İsrail bombası hastanede paniğe yol açtı

Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü. İsrail bombası hastanede paniğe yol açtı. Olayda can kaybı ve yaralananların olduğu hakkında henüz bilgi yok.