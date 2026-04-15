'İsrailliler savaştan yorgun olsa da çoğunluk İran ile ateşkes istemiyor'

Liat Zvi, Tel Aviv'deki dairesinin patlamada sökülmüş pencereleri ve çatlamış duvarlarının yanında duruyor ve pek çok İsraillinin hissettiğini söylediği bıkkınlığı dile getiriyor.

"İnsanı gerçekten çökertiyor… iki buçuk yıldır devam eden savaş halinin bir başka bölümü gibi geliyor" diye iç çekiyor.

Yaşadığı mahalle, Tahran'ın altı hafta önce ABD ve İsrail saldırıları karşısında düzenlediği misillemelerde hedef aldığı pek çok noktadan biri.

İran'a ait bir füze, İsrail'in çok katmanlı hava savunmasını aşarak bir konut binasına çarptı ve 32 yaşındaki Filipinli bakıcı Mary Anne Velasquez de Vera'nın ölümüne yol açtı.

Bu, İran'la savaş sırasında İsrail'de yaşanan ilk can kaybıydı.

Şimdi, diğer pek çok İsrailli gibi Zvi de bu çatışmanın ülkesine gerçekte ne kazandırdığını sorguluyor ve bundan sonra ne olacağını düşünmekte zorlandığını söylüyor.

"İleriyi düşünmek bana fazla geliyor; gerçekten çok zor."

Kudüs Hebrew Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, İsrailliler arasında savaştan yorgunluk yaşandığına işaret ediyor. Ancak aynı zamanda, halkın üçte ikisinin Washington ile Tahran arasındaki mevcut temkinli ateşkese karşı çıktığını da gösteriyor.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, son ABD ve İsrail bombardımanının ne İran'ı ne de Lübnan'daki Hizbullah'ı ciddi biçimde zayıflattığına inandıklarını söyledi.

Katılımcıların üçte biri, mevcut duygularını tanımlamaları istendiğinde "umutsuzluk" kelimesini seçti; bunu "şaşkınlık" ve "öfke" izledi.

"Umut" dördüncü sıradaydı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, savaşın başında İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini ortadan kaldırmayı, balistik füze kabiliyetini yok etmeyi ve rejim değişikliğini sağlamayı üç hedef olarak sıralamıştı.

O tarihten bu yana "devasa başarılardan" söz etti ve İsrail'in Ortadoğu'nun çehresini değiştirmeyi sürdürdüğünde ısrar etti.

Ancak muhalefet partileri, başbakanın savaş hedeflerinden hiçbirini hayata geçiremediğini söylüyor.

Anketler ne diyor?

Askeri eylemin başarısına dair derin şüpheye rağmen anketler kamuoyunun İsrail'in İran'a saldırmaya devam edip etmemesi konusunda bölündüğünü gösteriyor.

Katılımcıların yaklaşık % 39,5'i Tahran'a yönelik saldırıların sürmesi gerektiğini söylerken, % 41,4'ü ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Anketi düzenleyen araştırmacılar, 9 ve 10 Nisan'da kamuoyunu temsil eden 1.312 İsrailli (1.084 Yahudi, 228 Arap) ile görüştüklerini söylüyor.

Ateşkesle ilgili özel soruda, Arap katılımcıların beşte birinden azı İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatması gerektiğini ifade etti.

İran'la savaş süresince yapılan anketler, İsrail'in Yahudi çoğunluğu ile Arap azınlığı arasındaki bölünmeyi yansıttı.

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) çatışmanın başında yayımladığı bir ankette, Arap kamuoyunun çoğunluğu (% 61) mümkün olan en kısa sürede ateşkes istediklerini söylemişti.

Yahudi Halk Politikası Enstitüsü (JPPI) tarafından mart ortasında yayımlanan başka bir araştırma ise Yahudilerin % 93'ünün İran'a karşı savaşı desteklediğini, buna karşılık Arapların yalnızca % 26'sının destek verdiğini gösterdi.

Lübnan'a bakış nasıl?

Tel Aviv'deki evinde görüştüğümüz Liat Zvi, "Eğer İran'ın vekillerini [ İran destekli silahlı grupları] finanse etmeyi engelleyemeyeceksek, o zaman [ateşkes] hiçbir işe yaramıyor" diyor. "Müzakere masasına olabildiğince güçlü şekilde gelmeniz gerekir" diye ekliyor.

Bu mesaj, balkonu patlamadan zarar görmüş Zvi'nin, kapı çerçevesine astığı yazıyla çelişiyor: "Barışa Bir Şans Verin."

Ancak ona göre konu Hizbullah'tan gelen tehdidin ortadan kaldırılmasına gelince durum farklı. Barış beklemek zorunda.

"Bence İsraillilerin çoğunluğu, Hizbullah silahlarını bırakmadıkça Lübnan'daki çatışmaların bitmesini istemiyor" diyor.

Kudüs Hebrew Üniversitesi'nin anketi, İsraillilerin çoğunun Lübnan'ın İran ile yapılan bir ateşkese dahil edilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, Hizbullah'la mücadelenin tamamen ayrı bir savaş olduğunu ve kuzey sınırındaki tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Anlaşmaya arabuluculuk eden Pakistan, Lübnan'ın da buna dahil olduğunu söyledi. İran da İsrail'i, saldırılarına devam etmesi halinde kendi saldırılarını yeniden başlatmakla tehdit etti.

21 Nisan'da Washington'da, Lübnan ile İsrail arasında elçiler düzeyinde doğrudan görüşmeler yapılması planlanıyor.

Resmi diplomatik ilişkileri bulunmayan bu ülkeler arasında müzakerelerin gerçekleşmesi başlı başına bir başarı olarak görülüyor ancak çok az kişi bunun ani ya da kayda değer bir atılıma işaret edeceğine inanıyor.

Netanyahu'nun, İran ateşkesinin yürürlüğe girmesinden sonraki saatlerde Başkan Trump tarafından Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması istenince görüşmelere razı olduğu belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan'da düzenlenen hava saldırılarında – üçte biri kadın ve çocuk olmak üzere – 350'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, 2 Mart'ta Hizbullah'ın İsrail'e saldırmasının ardından çatışmaların yeniden başlamasından bu yana İsrail hava saldırılarıyla 2.000'den fazla kişinin öldürüldüğünü söylüyor. İsrail makamlarına göre, aynı dönemde Hizbullah tarafından 12 İsrail askeri ve iki sivil öldürüldü.

Netanyahu ne kadar popüler?

İsrailliler Ekim sonunda parlamento seçimlerinde oy kullanacak ve bazı anketler, Tahran'la yaşanan çatışmanın ele alınış biçimi nedeniyle Netanyahu'nun popülaritesinin darbe aldığını öne sürüyor.

Rakibi, eski başbakan Naftali Bennett'in popülaritesinin ise hafifçe arttığı görülüyor.

Anketler, seçmenlerin yaklaşık %40'ının Netanyahu'nun milliyetçi ve dini partilerden oluşan koalisyonuna bağlı kalacağını, %40'ının ise muhalefet partilerini desteklediğini gösteriyor.

Yüz yirmi sandalyeli Knesset'in (parlamentonun) dağılımına gelince, Netanyahu'nun Likud partisinin en büyük parti olarak kalmasının muhtemel olduğu, ancak koalisyonunun çoğunluğa ulaşamayacağı belirtiliyor.

Hükümet görev süresini tamamlarsa, seçimlerin eylül ya da ekim ayında yapılması bekleniyor.

Ancak önümüzdeki altı ay içinde yaşanabilecek bir olayı hesaplamak zor; zira son haftalardaki çalkantılı gelişmeler bölgeyi çok hızlı biçimde istikrarsızlaştırdı ve çok daha büyük bir öngörülemezliği beraberinde getirdi.

Alba Morgade habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.