İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Bir Camiyi Kundakladı
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Selfit kentinde el-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazdığı bildirildi. Filistin Vakıflar Bakanlığı, saldırıyı kınadı.
İSRAİLLİ yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladığı bildirildi.
Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenlediğini duyurdu. Beldedeki el-Hacce Hamide Camisi'nin ateşe verildiği ve caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazıldığı belirtildi.
Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsraillilerin camiyi hedef alan saldırısı kınanarak, "İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya