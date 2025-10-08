Haberler

İsrailli modelden Filistinli çocuklar için kan donduran sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrailli modelden Filistinli çocuklar için kan donduran sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli modelden Filistinli çocuklar için kan donduran sözler
Haber Videosu

ABD'de yaşayan İsrailli model ve oyuncu Sarai Givaty, açık açık Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiğini savundu. Givaty, "Eğer biz harekete geçmezsek o çocuklar (Gazzeli çocuklar) büyüyüp yarın bir gün terörist olacak" ifadelerini kullandı.

Yaşamını ABD'de sürdüren İsrailli model ve oyuncu Sarai Givaty, açık açık Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiğini savundu.

"GAZZELİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEZSEK YARIN TERÖRİST OLACAKLAR"

Tel Aviv yönetiminin sivilleri ve çocukları hedef aldığı katliamları adeta meşrulaştıran Givaty, "Dünyada ağlayan her çocuk için üzülmediğimi mi sanıyorsun? Üzülüyorum elbette. Ama aynı zamanda biliyorum ki eğer biz harekete geçmezsek o çocuklar (Gazzeli çocuklar) büyüyüp yarın bir gün terörist olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANLARI DA HEDEF ALDI: SİYONİZME ZARAR VERİYORLAR

Givaty ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de eleştiride bulundu. Ünlü model, bu isimlerin İsrail'i kötü tanıttıklarını ve siyonizme zarar verdiklerini savundu.

Givaty, şunları söyledi: "Siyonizm, sadece ne söylediğinle değil, neyi söylemediğinle de ilgilidir. Dünyadaki imajını zedeleyecek şeyleri dile getirmemekle ilgilidir. Smotrich ve Ben-Gvir'in yaptıkları siyonizme zarar veriyor. Bu aslında siyonizm karşıtlığıdır"

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Günlerdir gözaltındaydı! Cehennem Necati hakkında karar verildi
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Kripto para, zamanlama ve bilgiyle ilgilidir. Limudia platformu ve stratejisi sayesinde portföyümün birkaç hafta içinde 249.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (Mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir

1 aylık suskunluğunu bozdu: Üç milyon Mehmetçik gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.