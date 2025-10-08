İsrailli modelden Filistinli çocuklar için kan donduran sözler

Yaşamını ABD'de sürdüren İsrailli model ve oyuncu Sarai Givaty, açık açık Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiğini savundu.

"GAZZELİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEZSEK YARIN TERÖRİST OLACAKLAR"

Tel Aviv yönetiminin sivilleri ve çocukları hedef aldığı katliamları adeta meşrulaştıran Givaty, "Dünyada ağlayan her çocuk için üzülmediğimi mi sanıyorsun? Üzülüyorum elbette. Ama aynı zamanda biliyorum ki eğer biz harekete geçmezsek o çocuklar (Gazzeli çocuklar) büyüyüp yarın bir gün terörist olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANLARI DA HEDEF ALDI: SİYONİZME ZARAR VERİYORLAR

Givaty ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de eleştiride bulundu. Ünlü model, bu isimlerin İsrail'i kötü tanıttıklarını ve siyonizme zarar verdiklerini savundu.

Givaty, şunları söyledi: "Siyonizm, sadece ne söylediğinle değil, neyi söylemediğinle de ilgilidir. Dünyadaki imajını zedeleyecek şeyleri dile getirmemekle ilgilidir. Smotrich ve Ben-Gvir'in yaptıkları siyonizme zarar veriyor. Bu aslında siyonizm karşıtlığıdır"