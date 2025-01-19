İsrailli esirlerin aileleri gösteri düzenledi

Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail'in anlaşması sonrası İsrail'de gösteriler düzenlendi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren göstericiler, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önündeki Begin Caddesi'nde toplanarak Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.

Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İsrailli esir ailelerinin yaptığı haftalık basın açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya "savaşın bittiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirileceğini" kamuoyuna duyurması çağrısı yapıldı.

İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını tam olarak uygulanmasını sağlamak için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısında bulundu.

Elgarat, "Sizden tetikte olmanızı istiyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve dağılmamasını sağlayın. Netanyahu'dan savaşın bittiğini duyurmasını talep edin" ifadesini kullandı.

"NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI SABOTE ETMESİNDEN GERÇEKTEN KORKUYORUM"

Eyleme katılan Ronen Atzili, kardeşi Aviv Atzili'nin naaşının Gazze'den getirilmesi ve İsrailli esirlerin evlerine dönebilmesi için anlaşmanın tüm aşamalarının uygulanmaya konması gerektiğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesinden korktuğunu vurgulayan Atzili, "Bunun olmasından gerçekten korkuyorum. Ona güvenmiyorum. Bu anlaşmayı yalnızca ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı sayesinde elde ettiğimizden eminim. Yalnızca Netanyahu'ya kalsaydı anlaşma olmazdı" dedi.

Atzili, Netanyahu liderliğindeki hükümetin "her ne pahasına olursa olsun" tüm İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkes ve esir takası anlaşmasını sonuna kadar uygulaması gerektiğini söyledi.

"ANLAŞMANIN SÜRMESİ, İSRAİLLİ ESİRLER, AİLELERİ VE GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN İYİ OLACAK"

İsrailli esir ailelerine destek olmak için Begin Caddesi'ndeki protestolara katılan Tali Batin de Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna anlaşmayı sabote etmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının yürürlüğe girmesini engellemesinden "çok korktuğunu" söyleyen Batin, "Geçen seferden deneyimimiz var. Onun siyasi çıkarlarının bu anlaşmayı sonuna kadar sürdürmekle uyuşmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla yürürlükte kalmasının önemine değinen Batin, "Çok umutluyum. Bu hem esirler hem aileleri hem de Gazze'deki Filistinliler için iyi olacak. Anlaşma uygulamada kalırsa ??mükemmel olacak" dedi.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesini istemediğini savunan Batin, "Ancak Trump onu ikinci aşama için de zorlayacak. Bunu umut ediyoruz" diye konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.