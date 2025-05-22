İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

ABD'nin başkenti Washington'da bir müzede düzenlenen etkinlik sırasında İsrail Büyükelçiliği'nde görevli dört kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda biri kadın iki elçilik çalışanı yaşamını yitirdi, diğer ikisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith'in verdiği bilgilere göre; saldırgan etkinlik öncesi bir süre müze çevresinde dolaştıktan sonra silahını çekerek kalabalığa ateş açtı. Güvenlik güçlerinin kısa sürede müdahale ettiği saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANI ATTI

Gözaltına alınan 30 yaşındaki Elias Rodriguez'in, yakalandığı sırada "Free Palestine" (Özgür Filistin) şeklinde slogan attığı belirtildi. Saldırganın olay yerinden kaçmadığı, aksine görgü tanığı gibi davranarak polise yaklaştığı ve "Ben yaptım, Gazze için yaptım" dediği ifade edildi.

SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, saldırganın soğukkanlı ve sakin tavırları dikkat çekti. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve saldırganın bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.