Haberler

İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Bölge halkının tepkisi taşlı protestoya dönüşürken, olaylara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı.

  • İsrail'in Necef bölgesinde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyareti sırasında bedeviler taş atarak protesto etti.
  • İsrail polisi protestoya göz yaşartıcı gazla müdahale etti ve iki kişiyi gözaltına aldı.
  • Itamar Ben-Gvir bölgeye yönelik ziyaretlerinden vazgeçmeyeceğini ve Necef'te kanun ve düzen sağlanacağını açıkladı.

İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Son dönemde artan polis baskınlarına tepki gösteren bedeviler, Ben-Gvir'i taşlayarak protesto etti. Olaylara İsrail polisi göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, iki kişi gözaltına alındı.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Ben-Gvir'in polis ve ordu yetkilileri eşliğinde Tarabin kasabasına yaptığı ziyaret, bölge halkı tarafından "provokatif" olarak değerlendirildi. Protestonun kısa sürede büyümesi üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

"KORKMUYORUM, TEKRAR GELECEĞİM"

Olayların ardından yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, bölgeye yönelik ziyaretlerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Korkmuyorum, tekrar geleceğim" dedi. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Necef'te kanun ve düzen sağlanacak. Burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE GÜVENLİK BASKISI ARTIYOR

İsrail polisi, geçtiğimiz aydan bu yana Necef bölgesindeki güvenlik varlığını artırmış, bedevi yerleşimlerine yönelik sık sık baskınlar düzenlemişti. Bölge sakinleri ise kasaba girişlerine kurulan kontrol noktalarına ve uygulandığını savundukları toplu cezalandırma politikalarına sert tepki gösteriyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler