İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Son dönemde artan polis baskınlarına tepki gösteren bedeviler, Ben-Gvir'i taşlayarak protesto etti. Olaylara İsrail polisi göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, iki kişi gözaltına alındı.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Ben-Gvir'in polis ve ordu yetkilileri eşliğinde Tarabin kasabasına yaptığı ziyaret, bölge halkı tarafından "provokatif" olarak değerlendirildi. Protestonun kısa sürede büyümesi üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

"KORKMUYORUM, TEKRAR GELECEĞİM"

Olayların ardından yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, bölgeye yönelik ziyaretlerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Korkmuyorum, tekrar geleceğim" dedi. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Necef'te kanun ve düzen sağlanacak. Burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE GÜVENLİK BASKISI ARTIYOR

İsrail polisi, geçtiğimiz aydan bu yana Necef bölgesindeki güvenlik varlığını artırmış, bedevi yerleşimlerine yönelik sık sık baskınlar düzenlemişti. Bölge sakinleri ise kasaba girişlerine kurulan kontrol noktalarına ve uygulandığını savundukları toplu cezalandırma politikalarına sert tepki gösteriyor.