İsrailli askerden iğrenç sözler: Öldürmek için bebek arıyoruz

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ederken bölgeden acı görüntülerin yanı sıra İsrailli askerin gülerek çektiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Askerin "Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı, 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyoruz." sözleri tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Çoluk çocuk genç yaşlı demeden Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail ordusunun son yayınlanan videoda ile bir kez daha iğren yüzü ortaya çıktı. Daha geçtiğimiz günlerdeFilistinlilerin stadyumda toplayıp yarı çıplak gözaltına alındığı görüntüler tepki çekti.

"ÖLDÜRMEK İÇİN BEBEK ARIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İsrailli askerin gülerek "Öldürmek için bebek arıyoruz ama bebek kalmadı, 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyoruz." ifadelerini kullanması adeta çileden çıkardı.Video İsrail ordusunun zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.