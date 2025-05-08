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İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'e gerçekleştirdiği hava operasyonunda 50 mühimmat deposunu ve Husi hedeflerini vurduğunu açıkladı. Ayrıca Sana Uluslararası Havalimanı'nın devre dışı bırakıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 6 Mayıs Salı günü Yemen'e düzenlediği hava operasyonlarında 50 mühimmat deposunu ve çok sayıda Husi hedefini vurduğunu, Sana Uluslararası Havalimanı'nın devre dışı bırakıldığını duyurdu.

IDF, Yemen'e 6 Mayıs'ta düzenlediği operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Önceki gün (salı), İsrail Hava Kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağı Yemen semalarında uçuş gerçekleştirdi ve 50 mühimmat ile Husi terör rejimine ait onlarca hedefi vurdu. Saldırı sonucunda Sana bölgesindeki ana havalimanı devre dışı bırakıldı ve ek olarak terör altyapıları imha edildi" bilgisi verildi.

Açıklamayla birlikte paylaşılan görsellerde, Husilere ait "El-Amran" beton fabrikasındaki altyapıların vurulduğu ve yine Husilerin kullandığı çok sayıda elektrik santrallerinin bombalandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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