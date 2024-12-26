İsrail, Yemen'de Havalimanı ve Limana Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Yemen'in başkentinde bulunan uluslararası havalimanının da aralarında olduğu bir dizi hedefe saldırı düzenledi.

Hava saldırısında Hudeyde Limanı da vuruldu.

Sana'daki uluslararası havalimanına saldırı düzenlendiği sırada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus havalimanındaydı.

İsrail Başabakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, saldırıyı hava kuvvetletinin düzenlediğini söyledi ve "Husi terör örgütünün" hedef alındığını savundu.

Netanyahu "İran'ın kötülük ekseninin terör kolunu ortadan kaldırmaya kararlıyız" dedi.

DSÖ Başkanı Tedros, Yemen'deki tutuklu BM personelinin serbest bırakılması ve ülkedeki insani durumun değerlendirilmesi için ülkede bulunduğunu söyledi.

Tedros saldırı anlarını şöyle anlattı:

"Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken, havaalanı bombardımana uğradı. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı. Havalimanında en az iki kişinin öldüğü bildirildi.

"Hava trafik kontrol kulesi, terminal binası ve bulunduğumuz yerden sadece birkaç metre ötedeki pist hasar gördü."

Sana'daki havalimanından görüntülerde saldırıyla birlikte büyük panik yaşandığı görülülüyor.

Husilerin kontrolündeki bir haber ajansı, saldırılarda 3 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

Liman ve havalimanının yanı sıra iki enerji santrali de vuruldu.

Husiler, İsrail'in Gazze savaşını başlatması sonrası, Kızıldeniz'deki ticari nakliyeleri gemilerini hedef almaya başladı.