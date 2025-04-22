İsrail ve Hamas Arasındaki Ateşkes Görüşmeleri Yeniden Başladı

İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerini yakından takip eden üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada Katarlı ve Mısırlı arabulucuların Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yeni bir formül önerdiklerini söyledi.

Bu yetkiliye göre, bu teklifle beş ila yedi yıl sürecek bir ateşkes öngörülüyor.

Ateşkes formülü kapsamında, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlara karşılık tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması, savaşın resmen sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi öngörülüyor.

BBC'ye bilgi veren üst düzey yetkili, Hamas'ın, Gazze'nin yönetimini Filistinlilerden oluşacak bir oluşuma devretmeye hazır olduğunun sinyalini de verdiğini söyledi.

Aynı yetkili, bu idare devrinin Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ya da yeni kurulacak bir idari organa olabileceğini aktarıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2007'den bu yana Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nin savaş sonrası idaresinde Filistin Yönetimi'nin rolünü kabul etmiyor.

Yeni sürecin başarı olasılığını değerlendirmek için henüz çok erken olsa da, BBC'ye konuşan kaynak son arabuluculuk girişimini "ciddi" olarak nitelendirdi.

Aynı yetkili Hamas'ın "daha önce görülmemiş bir esneklik" gösterdiğini söyledi.

Üst düzey isimlerden oluşan Hamas heyeti istişarelerde bulunmak üzere Kahire'de olacak.

Hamas'ın Siyasi Konsey Başkanı Muhammed Derviş ve Baş Müzakereci Halil el-Hayya'nın yapacağı görüşmeler, önemli.

İsrail, iki ülkenin arabulucularının önerisi hakkında henüz açıklama yapmadı.

2024 Ocak ayında sağlanan ateşkes bir ay önce İsrail'in Gazze'yi yeniden bombalamaya başlamasıyla çöktü.

Her iki taraf da ateşkesin bitişinden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Hamas, İsrail'in altı haftalık bir ateşkes karşılığında, rehinelerin serbest kalmasını ve örgütün silah bırakması teklifini reddetmişti.

Netanyahu, 19 Nisan'da Hamas yok edilmeden ve tüm rehineler geri verilmeden savaşı sona erdirmeyeceğini söyledi.

Hamas, saldırıların rehineler serbest bırakılmadan sonlandırılmasını talep ediyor.

Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırarak çoğu sivil yaklaşık 1200 kişiyi öldürdü, 251 kişiyi rehin aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu sivil 51 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 21 Nisan Pazartesi akşamından bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 22 Filistinli öldü.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.