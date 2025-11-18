İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Tutuklama Emirlerini İptal Etmesini İstedi

İSRAİL, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han'ın İsrail'le ilgili davalardan menedilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

