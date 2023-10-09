İsrail'de çalışan 100'den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gönderildi. Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi.

İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti

İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti.

İsrail'de çalışan 100'den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gönderildi.

Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi.

Filistinli işçi Muhammed Tenira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, dün sabah saatlerinde iş yerlerine baskın düzenleyerek kendilerini darbettiğini, karga tulumba otobüslere bindirilerek Ramallah yakınında bir bölgeye sınır dışı edildiklerini ifade etti.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.